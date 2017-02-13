春陽部落櫻花盛開 鄉公所廣植新樹苗
賞櫻不一定要人擠人，仁愛鄉春陽部落近日櫻花盛開，吸引許多遊客前來秘境賞櫻，仁愛鄉公所並在部落內廣植櫻花樹苗，要打造櫻花部落的美名。
春陽部落舊名史努櫻，因為鄰近廬山溫泉，在日據時代日本政府即在此廣植櫻花，要打造「櫻之湯」的美名，因廬山溫泉遭到辛樂克颱風重創，南投縣政府公告廢止廬山溫泉區，前來泡湯的遊客大幅遞減，春陽部落位於前往廬山溫泉的中途，也連帶受到影響，仁愛鄉公所希望能夠以櫻花大道的特色主題，找回觀光客，並推廣當地茶葉、花卉、蔬菜多樣的農特產。
春陽部落櫻花品種主要種植八重櫻與吉野櫻、山櫻，經過春陽部落的台14線公路旁即有種植，特別是天主教示範公墓鄰近，櫻花特別集中，吸引許多遊客下車拍照，春陽村長施宜宏表示，春陽部落從十幾年前村民開始自發種植櫻花，最近開始盛開，希望觀光客趁著新春假期尾聲來到春陽賞櫻，帶動春陽的產業與部落旅遊。
目前櫻花也進入盛開期，日前仁愛鄉公所舉辦了櫻花季開幕活動，準備了有原住民特色的節目邀請各界來賓前來賞櫻，並在鄉內廣植一千棵櫻花樹，希望由春陽部落作為起點，打造仁愛鄉成為全國最美、兼具原民特色的櫻花聖地。
(中時)
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