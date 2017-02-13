薰衣草森林供獎項無上限　完成208個北海道夢想

隻身自行車環島達成活動任務的林先生。（業者提供）

周先生帶朋友家人一起環遊台灣，記錄點滴。（業者提供）

薰衣草森林在2016年7月推出「夢的島遊．一百萬米環島旅行」集點活動，除了慶祝薰衣草森林十五歲生日，更希望邀請旅人們從城市到偏鄉，更深入的環遊台灣，踏上十五個地方，完成十五件有意義的事情，最高獎勵就可以獲得北海道十五天免費住宿，或是選擇將點數轉捐好米，一起照顧偏鄉孩子。

這個活動最特別的地方是，最高獎勵「緩慢北海道住宿十五日」沒有限定名額。通常高價值獎項在企業行銷規畫的預算控制下，大多會透過限定名額來控制活動成本。但薰衣草森林堅持不設名額限制，只要參與者在活動時間內集滿十五點，無論是第一位還是最後一位，都可以在薰衣草森林位於北海道美瑛開設的緩慢民宿免費居住十五天。

夢的島遊活動期間內，發生了許多溫暖的故事：有一群馬來西亞的朋友，包車環台一圈，深度體驗台灣之美。更有幾位特別的旅人朋友，例如不畏風雨、隻身騎車環島的林先生，以及在了解夢的島遊活動後，帶著朋友與家人環遊台灣，主動留下故事紀錄的周先生；最讓人感動的地方是，他們不約而同地決定將集點獎勵選擇為公益贈米，而非最吸引人的北海道旅遊住宿，讓人留下了深刻的印象。

活動成果遠遠超乎原本的預期，總計成功能換取緩慢北海道十五天住宿的消費者多達208人。除了北海道住宿讓人趨之若鶩，願意將點數轉捐成公益贈米的數量也超過了一萬三千公斤，足以提供一千多位孩童一年的生活所需。北海道住宿與公益贈米，花費總計高達市值兩千多萬元。年營業額僅六億的休閒旅遊企業，願花兩千萬去實現承諾，抱持著「既然是夢想，何需限定名額」這樣單純的善意，讓薰衣草森林在台灣特色旅遊中始終佔有一席之地。

(中時)