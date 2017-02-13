林佳龍推行動支付 與2018花博結合拚商機
市長林佳龍今天（13日）在主持經濟發展諮詢委員會時表示，現今行動支付逐漸普及，部分國家開始打造「無現金生活圈」，市府相關局處正進行可行性研究，將推動這項智慧科技能與2018台中世界花卉博覽會結合，相信能產生無限商機。
林佳龍與產業代表暢談「智慧城市」與「市府與商業發展研究院合作未來規畫」兩大議題，中央地方將合作優化中台灣商業環境，提升中部商業比重。
他也預計2025年前，中部整體商業銷售額將拉升至占全國比重25%，打造兼具智慧商業、機械、交通等多元層面的智慧城市。
如何推動智慧城市？林佳龍說，市府將成立「數位治理局」及「智慧城市推動委員會」，建置智慧警政、智慧防災、智慧樂齡、智慧環境、智慧交通及智慧產業相關系統及平台；並以水湳智慧城作為智慧城市示範區。
推動中央公園、水湳經貿園區地下停車場、水湳水資源回收中心3大基礎建設，以及水湳轉運中心、水湳國際會展中心、綠美圖、智慧營運中心及中台灣電影中心等5大亮點建築。
經發局長呂曜志表示，台中是中台灣核心城市，人口將達277萬人，預計年底將成台灣第2大都市，顯見中部商業消費市場潛力大，加速中部商業朝科技化、國際化、物聯化發展
，提升城市商業區位競爭力，啟動中台灣經濟火車頭。
(中時)
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