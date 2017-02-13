送醫體溫僅26度 花蓮6旬糖尿病患喪命

寒流來襲，醫院急診人數也變多。(楊漢聲攝)

寒流襲台，氣溫陡降，各地傳出多起猝死案例。台北榮民總醫院玉里分院收治一名60多歲婦人，因在家中突然意識不清，家人發現急忙送醫，急診測量體溫僅26度，經急救後仍不幸身亡;醫師研判婦女因患有糖尿病，對氣溫調節力低，才會導致低體溫。至於詳細致命原因，仍待進一步調查。

寒流連4天籠罩全台，花蓮玉里清晨溫度也僅有攝氏9度，雖然氣象預報氣溫今日漸回升，台北榮民總醫院玉里分院仍提醒年長民眾，要多多注意保暖，以免發生失溫狀況。

玉里分院急診專科醫師鄭緯表示，這名婦人被送至急診時，嚴重失溫且意識不清，心跳、脈搏也很微弱，雖緊急使用烤燈保暖、壓胸急救，但血壓仍愈來愈低；持續壓胸1小時多，緊急插管，心跳一度回覆，10多分鐘後卻又急轉直下、不見好轉，最後家屬不忍其繼續受折磨，最終選擇停止急救。

鄭緯表示，家屬提到婦人前一天都還很正常，隔天農忙，中午返家後竟發現她已意識不清。因正常人碰到溫度降低時，身體會有自然的調節，但這名婦女本身為糖尿病患，自主神經調節能力比正常人差，因此，對溫度下降的調節反應也較慢，因而導致低體溫。

為了避免失溫，鄭緯提醒糖尿病、心血管疾病等有慢性疾病的老人家，一定要注意保暖，尤其晚上睡覺裹著厚厚的棉被之外，室內也要放置暖爐等設施，讓被窩與室內溫度不要差太多，以免夜間起床如廁時，一掀開被子，接觸突如其來的冷空氣，一時無法調節，甚至引發低體溫，可能休克致死，不可不慎。

(中時)