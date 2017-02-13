毒蟲沒錢吸毒偷遍全村　遭逮後竟栽贓亡父

東港警分局逮獲林邊鄉黃姓慣竊，村民被通知前來認領被偷的馬達等物。(謝佳潾翻攝)

東港警分局逮獲林邊鄉黃姓慣竊，黃嫌為吸毒偷遍村內各處馬達及電纜線。(謝佳潾翻攝)

不孝子！林邊1名34歲黃姓男子，為了吸毒不惜淪為宵小偷盡村內各處馬達及電纜，警方12日循線逮獲他時，果真見到滿屋贓物，但他竟卸責說東西為父親所有，以為警方不會發現爸爸已經過世5年，當場遭斥責並依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

東港警分局指出，黃嫌是林邊鄉的頭痛人物，有多起毒品及竊盜前科，每到沒錢吸毒時就會動歪腦筋行竊，近期永樂村發生多起馬達、電纜遭竊案件，循線追查後研判應為黃嫌所為，前天到他住家進行搜索時，遇到黃母護子心切，謊稱黃嫌不在家，但當他準備從窗戶落跑時，即遭警方逮獲。

警方一入屋內，果真見到滿屋贓物，但他竟誆稱東西是父親的，他什麼都不知道，承辦警員隨即發現黃父早在5年前已過世，當場斥責他的不孝行徑，痛批他怎麼可以墮落到栽贓亡父，事後還請村長廣播村民到場認領遭竊物品，村民又再次忍不住痛罵他的不法行為。

警方表示，全案共查獲毒品殘渣袋1只、馬達6顆、農用噴霧器3台、台電低壓鋁線20公尺、台鐵電纜線10公尺、電纜線3捆、汽車零件一批等，共有8名被害人，黃嫌坦承已賤賣300多元買毒吸食。

警方將黃嫌帶回調查發現毒品成陽性反應，疑似吸食海洛因及安非他命，竊嫌所竊來馬達，陸續賤價300多元變賣換取現金購買毒品施用，偵訊後將全案依竊盜、毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)