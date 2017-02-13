高雄燈會落幕 湧376萬人、創22億產值
為期14天的高雄燈會藝術節，於12日在光榮碼頭的璀璨煙火中畫下句點。高雄市政府觀光局表示，今年高雄燈會增添許多創新的元素，以幸福雞立為主題，豐富的燈飾、特色美食、啤酒街、街頭藝人、水上劇場跟煙火，把高雄春節炒得熱鬧滾滾。
局長曾姿雯表示，今年高雄燈會受到高度好評，愛河河邊的瀑布燈及兩岸的傳統及特色創意燈飾，讓愛河在夜晚成為美麗燈河，沿岸的狂想酒吧與美食攤每晚生意興隆，街頭藝人的精彩演出也吸引許多民眾參觀，每晚7點與9點半的煙火以及西子灣大港花火秀更是遊客最愛，萬人提燈大遊行精彩的表演內容更是讓遊客讚不絕口，從大年初三開始至12日有超過376萬人參觀，更創造出觀光與相關產業產值達22億元。
昨晚(12日)大陸媒體到愛河燈會現場直播，由曾局長介紹高雄燈會特色給大陸朋友，受訪民眾紛紛表示今年的高雄燈會更勝以往，每個地方都想讓人留影，並推薦給自己的朋友。一
起歡迎大陸媒體的高雄旅遊業者也表示，今年高雄燈會結合大港花火，為旅館業帶來客源，三天活動的住房率都在九成以上，市區許多商家包括餐廳、小吃、藝品店等業者都是生意興隆，希望燈會一樣精彩、持續辦理大港花火秀，並提早宣布以利業者包裝宣傳，共同為高雄觀光帶來蓬勃發展。
曾姿雯對於各界盛情參與表示最深感謝，也強調高雄以熱情著稱，期許高雄燈會能晉升國際性節慶觀光活動，把高雄的美讓世界看見。
(中時)
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