越南媽媽開課 教台灣孩子包春捲
越南文化的種子在頭份發芽！苗栗縣山城志工協會彩虹之家別出心裁，規畫11天越南語文學習生活營，邀請越南籍新移民教導孩童認識越南食衣育樂文化，課程最後一天規畫讓學童動手包越南春捲、蛋餅等傳統小吃，學童笑說「好像到越南度過寒假！」
學童幫忙把蝦、三層肉、米線、薄荷葉、韭菜、生菜、小黃瓜等配料用開水洗過，端上桌排好，仔細看越南籍新移民老師徐蕙珮示範如何包春捲，等到自己動手做，發現餅皮容易破，但清爽食材沾上酸甜醬汁，相當開胃。
彩虹之家暑期安親課輔班孩童多來自弱勢、隔代教養或新住民家庭，連續多年在寒暑假開辦免費課輔班，以往多以參訪、親子繪本共學等課程，山城志工協會理事長鍾福貴考量東南亞文化興盛，邀請老師首次開辦越南語文學營。
越南籍新移民老師徐蕙珮嫁到台灣17年，女兒已唸國中，她回憶剛來台灣時不習慣飲食，邊學台灣菜，同時動手下廚做越南料理，清爽開胃的小吃受到台灣家人喜愛，甚至還考取通譯人員證照、乙丙級美容證照與中餐丙級。
徐蕙珮說，越南語文學營學習對象是國小學生，她規畫基本越南語發音教學、越南兒歌、認識越南飲食文化、傳統越南陶偶彩繪等課程，很開心能將越南文化介紹給小朋友認識。
山城志工協會理事長鍾福貴表示，新移民媽媽嫁來台灣後，不僅認真學習中文融入台灣社會，也將母國文化教給下一代，增加新移民之子語言能力與競爭力。
(中時)
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