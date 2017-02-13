防範禽流感擴大 彰縣加強消毒
禽流感疫情不斷擴大，彰化縣動物防疫所不敢掉以輕心，持續進行消毒工作，今天即在埤頭鄉的養禽場進行消毒作業。
宜蘭、台南等縣市傳出H5N6禽流感疫情，彰化縣是全台主要飼養蛋雞的縣市之一，為了防止疫情擴散到彰化縣，動防人員不敢大意，持續進行消毒作業，像是今天上午就前往埤頭鄉1處養禽場進行消毒。
彰化縣動物防疫所指出，H5N6亞型禽流感病毒傳染力很強，透過侯鳥入侵後，很容易藉由家禽、人員、車輛以及野鳥等途徑在環境中傳播，呼籲養禽業者應提高戒備，落實各項安全措施，絕對不可以掉以輕心。
動防所表示，病毒入侵將對產業以及公共衛生造成衝擊，養禽戶如果發現家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫機關，即早防範禽流感疫情擴散。1060213
(中央社)
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