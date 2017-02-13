疑似感染禽流感H5N6 雲林私宰雞淪陷

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禽流感入侵台灣東西部，H5N6病毒令人聞之色變，嘉義縣私宰雞確定驗出後，雲林口湖一批私宰雞也淪陷，防疫所已採樣送驗並移動管制。

嘉義縣今天中午確認，民雄鄉一處市場私宰雞驗出感染H5N6禽流感病毒，其中部分雞隻來源是雲林縣口湖鄉一處雞場。

雲林今天爆出第13場禽流感疫情，縣府下午召開禽流感緊急應變會議，提高防疫層級並強化整備與管理，動植物防疫所表示，同時間接獲嘉義縣通知，來自雲林口湖土雞疑似感染H5N6，請追蹤調查。

防疫所長廖培志指出，接獲通知後立即派員前往口湖，對於現場剩餘100多隻土雞，進行移動管制並採樣送驗。

雲林從今年1月至今爆發13處禽場感染，廖培志表示，主要病原是H5N2及H5N8，口湖私宰雞是縣內第一起疑似H5N6病原，已提升防疫層級並強化防疫整備。1060213

(中央社)