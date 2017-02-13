政府籌組國家隊 藍委：未解決問題

國民黨立委李彥秀今針對蔡政府對多項產業籌組國家隊表示，只關注台灣企業缺乏競爭力，未解決企業體質虛弱或政策法規不合時宜的問題。重要的是把產業體質調整好、營造好環境。

媒體報導，蔡政府上台後，宣示要針對多項產業籌組「國家隊」，總預算預估高達逾新台幣7000億元。包括半導體、農業行銷、影視等，至少有6大國家隊。

對此，李彥秀今天表示，蔡政府動輒喊出各產業的國家隊，只是關注到台灣資本跟企業規模小，缺乏競爭力的問題，依舊沒有解決企業體質虛弱或是政策法規不合時宜的問題。

李彥秀指出，本土影視產業已經積弱許久，除了資金規模外，各項人才培訓、劇本挑選及觀眾養成，甚至OTT等新興媒體管理，才是應該從頭做起的工作。而離岸風電產業更直接面臨技術門檻問題。

李彥秀說，不是組國家隊就可以無往不利，更重要的是怎麼從頭把台灣產業體質調整好、營造好的產業環境。刻意的揠苗助長，甚至可能適得其反。1060213

(中央社)