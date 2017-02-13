冷斃了 糖尿病婦人體溫僅攝氏26度

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寒流來襲，各地天冷猝死案例頻傳，台北榮民總醫院玉里分院收治一名60多歲婦人，她在家中突然意識不清，家人發現緊急送醫，急診測量體溫僅攝氏26度，經急救後仍不治。

醫師研判這名婦人患有糖尿病，對氣溫調節能力低，才會導致嚴重失溫，至於詳細的致命原因仍待調查。

入冬以來首波寒流發威，全台冷颼颼，花蓮縣玉里鎮清晨溫度只有攝氏9度左右，玉里分院急診專科醫師鄭緯提醒民眾，尤其年長者和慢性病患者，多注意保暖。

玉里分院急診專科醫師鄭緯表示，這名婦人被送至急診時，嚴重失溫，且意識不清，心跳、脈搏也很微弱，雖緊急使用烤燈保暖、壓胸急救，但血壓仍愈來愈低，緊急插管，心跳一度回復，隨卻急轉直下，最後家屬不忍其繼續受折磨，只好選擇停止急救。

鄭緯說，有糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的長者，一定要注意保暖，最忌溫差過大，讓體溫無法調節導致低體溫狀況。1060213

(中央社)