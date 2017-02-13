澎湖司法歷史老檔案文物 首度聯展

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澎湖地區院檢警調監等機關司法文物檔案聯展，15日起在澎湖文化局展出，這是澎湖司法機關首度聯展，其中地檢署將首度展出民國38年成立的原始檔案與歷年重大的事件檔案。

包括澎湖地方法院、地檢署、調查站、縣警局、監獄等單位聯合舉辦「平湖上的天秤」106年澎湖地區司法文物聯合檔案展，15日開展。

展覽內容包括各機關歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄，其中澎湖地檢署38年成立的原始檔卷及歷年發生重大事件檔案照片，也都將首次對外公開展示。

這項司法文物聯合檔案展，將於15日至26日在澎湖文化局中興畫廊展出。1060213

(中央社)