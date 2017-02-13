陸網路文學用戶規模突破3億
「2016網路文學發展報告」指出，中國網路文學已成為行動網路核心內容和中國最大的用戶原創內容（UGC）文化產品，2016年用戶規模首次突破3億。
中新社報導，中國大陸著名數位閱讀平台閱文集團13日發布「2016網路文學發展報告」，作以上分析。
報告指出，當今中國大陸社會快節奏、碎片化的生活模式需要更多管道、平台以滿足不同的閱讀需求，行動閱讀已成為一種新型消費形態及國民閱讀的新趨勢。
此外，報告還指出，伴隨中國網文海外翻譯熱潮，「網文出海」已成為一種文化現象，中國網路文學作品逐漸進軍全球市場。
隨著網路文學走紅，不少網路寫手也獲得大陸傳統主流文學界的認可，例如閱文集團旗下有8名網路作家加入了中國作家協會全國委員會。
閱文集團於2015年3月由騰訊文學與原盛大文學整合而成，旗下包括QQ閱讀、起點中文網等業界知名品牌，該平台標榜擁有1000萬部作品儲備，覆蓋200多種內容品類，觸達數億用戶。1060213
(中央社)
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