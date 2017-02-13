情人節啾咪要當心 小心得「接吻病」
明天是西洋情人節，浪漫慶祝同時，要當心病毒傳染「接吻病」。高雄市一名妙齡女子因發燒、咽喉腫脹，兩側頸部有淋巴結腫大劇痛，確診為「感染性單核球血症」，也是俗稱的接吻病。醫師表示，這是經由唾液傳染，須避免接吻動作，否則恐傳染給愛侶。
「活力得中山脊椎外科醫院」收治這名病患，內科醫師巫慶仁，女子當時由男友陪同就醫，男友也出現輕微感冒、咽喉淋巴腺微腫，雖然沒就醫治療，但後來自行痊癒。女子則是發燒38度近1周，兩側頸部有淋巴結腫大劇痛，伴有咽喉腫痛及輕微的流鼻水。
巫慶仁發現，女子經抽血檢驗白血球中的淋巴球比例升高，肝功能指數異常，高了快10倍，確診罹患一種皰疹病毒感染造成「感染性單核球血症」，主要致病原是一種皰疹病毒EBV，透過飛沫傳染，俗名又稱「接吻病」。
巫慶仁指出，臨床上患者主症狀是每天都發燒不退，約持續1、2周，但是也不會到高燒，有疲倦感，輕微感冒症狀，常合併淋巴結腫大、咽喉炎及皮膚紅疹。主要以藥物支持性治療。患者則要多補充水分，多休息，避免熬夜，避免刺激性或增加肝臟負荷食物。
他說，除情侶、夫妻接吻外，也可能是大人親小孩造成小孩染病，有時則是共用喝過的杯子或牙刷，都有可能造成病毒傳播。而要避免罹患這類疾病，須注意口鼻衛生，若已有類似感冒症狀，還是儘量避免接吻等動作，以免傳播病毒給另一半。
(中時)
關鍵字：淋巴結
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