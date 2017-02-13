高國華前妻當視訊主播 蔡郁璇力拼辣肉嫩妹求餬口
「補教人生」男主角高國華感情紛亂暫且告一段落，然離婚後的家務事卻仍「熱映中」，前妻蔡郁璇接受《蘋果》專訪，表示她和13歲女兒月開支10萬入不敷出，指前夫「不付贍養費」，但反遭高國華回譏「「我都被她榨乾，饒了我吧！」，此問題恐諸法律途徑，而蔡郁璇目前在當深夜視訊主播求餬口，她得力拚眾直播辣妹，一邊消耗老本，以求解決拮据的經濟狀況。
蔡郁璇表示，原本白天在科技公司上班，「視訊主播」只是晚上的兼差，然因體力及心臟病問題不堪負荷，而辭掉白天工作，現每晚10點到深夜1點專心開直播，相當費心在討好粉絲，而雖然她保養得宜，但要力拼其他年輕大膽的肉體，蔡郁璇表示靠的是氣質與內涵，目前一上線，粉絲基本盤大概有百人，她就聊生活、聊家人，「如果沒有梗，就唱歌吧」。
蔡郁璇透露粉絲通常不問她感情事，若出現奇怪粉絲，RC視訊網站也有護衛出馬，她認為視訊主播工作好處是時間彈性，但壞處是得處心積慮讓觀眾願意掏錢買虛擬禮物，還要在意排名，「像公司每年都會辦視訊主播頒獎典禮，我去年名列27名吧」，表示約有2百名粉絲花錢投票給她，讓她很感動。
(中時電子報)
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