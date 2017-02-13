壽山動物園首推集章冊 12月動物明星亮相

我要評比

壽山動物園首度推出集章冊，推廣動物明星，圖為小朋友好奇觀賞2月份的「眼鏡凱門鱷」。（柯宗緯攝）

壽山動物園首度推出集章冊，觀光局長曾姿雯（中）帶領民眾挑戰假人拍片。（柯宗緯攝）

壽山動物園不只有台灣黑熊「波比」這隻動物明星，今年首度推出第一本「Do you know me」動物集章冊，規畫12月份動物明星，每月配合不同節慶活動，邀請民眾參加教育推廣活動或成動物認養人，盼寓教於樂外，順勢拉抬動物知名度。

觀光局長曾姿雯指出，壽山動物園的動物相當多元，但過去欠缺宣傳，民眾多不知道有哪些動物，今年特地推出首本「Do you know me」動物集章冊，每月推出一種動物主題，邀請保育員解說動物生態、習性，達到寓教於樂效果。

動物園主任莊絢智表示，2月份主題是「眼鏡凱門鱷」，搭上元宵節慶活動，邀請大小朋友巧扮成鱷魚，身上有鱷魚造型裝扮或彩繪圖樣、配件，再參加提燈踩街外，並挑戰假人遊戲拍片，與眼鏡凱門鱷一同假人PK賽。

動物園指出，12月份動物明星分別是台灣環頸雉、眼鏡凱門鱷、二趾樹懶、侏儒河馬、台灣黑熊、非洲獅、伊蘭羚、白頰長臂猿、紅毛猩猩、非洲灰鸚鵡、智利紅鶴、台灣梅花鹿。每月主題活動現場發放400本集章冊，集章可換取壽Q家族環保袋、色鉛筆、文具筒、餐具組等好禮。

(中時)