農會選舉周日登場 彰縣5鄉鎮選情激烈
基層農會選舉本周日登場，彰化縣預估有二林、永靖、花壇、芬園和鹿港五鄉鎮選情較激烈、緊繃，為防止各方陣營出奧步或出現賄選情事，警方近日也配合檢調，積極拜訪大咖候選人，主動出擊。
19日登場的農會選舉，將選出農事小組長和會員代表，彰縣5個一級選區皆為45個代表席次，總幹事呈現兩人競選的二林鎮有61人登記、芬園鄉有47人登記，永靖鄉更多達75人登記，選情爆炸。
花壇鄉和鹿港鎮雖僅1人候聘，選情卻暗潮洶湧，花壇65人候選，鹿港也有53人競爭，若現任者未能掌握過半席次，屆時總幹事遴聘恐將翻盤，進入第二輪選舉。
彰化縣刑大副大隊長林世明指出，農會選舉屬於間接選舉，過去確實曾有選舉人被帶走等暴力情事，近年較多以招待旅遊、或期約賄選方式，但仍偶有黑道介入綁樁情事，以強迫手段要求對手陣營支持者改投票給其他候選人。
林世明說，除了私下蒐集情資掌握選舉動態，防堵選舉奧步，由各分局偵查隊長陪同分局長主動私下拜會轄區內各大咖候選人，主動表達關切與慰問之意，也多少有嚇阻不法之成效。
農業處指出，因應一例一休上路，19日選出會員代表和農事小組長後，全縣統一於3月3日召開各農會會員代表大會，由代表於會中選舉理、監事，再於14日召開理監事會議，選出理事長、常務監事和總幹事。
(中時)
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