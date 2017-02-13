轟6K飛行員稱 遭他國戰機展示肌肉

中國大陸空軍2016年7月公布轟-6K巡航黃岩島的照片。（圖/新浪微博）

轟6K轟炸機飛行員劉銳，2017年2月13日接受央視專訪。（圖／取自鳳凰網、央視）

2016年7月15日中國大陸空軍「轟6K」進行遠海訓練，並且公布一組照片，其中一張背景為黃岩島。而今（2017年2月13日）「轟6K」飛行員劉銳接受央視新聞專訪時表示，當天曾遭「外軍」戰機挑釁，但未說明是哪國戰機。劉銳，38歲，中國大陸航空兵某團的特級飛行員。

劉銳表示，中國大陸以前沒有戰機抵達過這麼遠，7月15日那次飛了將近10小時，都在飛機上吃喝，吃飯時就交由副駕駛飛，副駕駛吃飯就由他來飛。

劉銳說，轟6K與民航機沙發式座椅差了很多，不但是彈射座椅，且全程繫上安全帶，不能離開座位，也要保持正確坐姿。他說，坐客機十幾個小時都受不了，何況是全神貫注。

劉銳特別提到，當天遠海訓練時，是兩架「轟6K」編組，當飛抵西太平洋時，「外軍」飛機迅速圍了上去。

劉銳形容當時情況，「當時我們是兩架飛機，但是有一定間隔，我們團長他是第一架，我在第二架，當時也有飛機過去，抵近，對他們進行查證，我們這架飛機，當時來了兩架飛機，當時飛得很近」，「不到10公尺，貼到我邊上，臉都能看清楚，他覺得他就是主人了」。

劉銳繼續描述，「我也對他進行查證，我們也把我們的設備對向他了，對向他以後，我們的航行方向也不能變。」

記者問到，「有眼神的接觸嗎？」

劉銳回憶，「有啊，你盯著我，我盯著你，你瞪著我，我瞪著你。完了他把機翼一掀起來，下面掛著空對空導彈，意思就告訴你，我是帶了武器來的」。「在這樣的情況下，較量的不僅是軍事實力，更是飛行員的心理。」

劉銳說，「我覺得非常冒犯我，從我個人的角度來說，我覺得他冒犯我。」「他在向我展示他的肌肉知道嗎，從我內心來說，我是非常不平靜的，我覺得你這是在向我挑釁！」「並且持續了8分鐘。」

劉銳說，最後是「外軍」先走，可能是他們查證任務完成，就撤離了。

轟-6是由中航工業西安飛機工業研製生產的中型轟炸機，參照前蘇聯轟炸機「圖-16」所研製，採用兩具渦輪噴射發動機。經過不斷改進，並研發了轟-6H、轟-6M，以及轟-6K等多種轟炸機。

外號「戰神」的轟-6K戰略轟炸機，其原型機出現於2007年，轟-6K使用了兩具推力達12噸的俄羅斯D30-KP2發動機，最大航程達8000-9000公里以上，機頭安裝了新型雷達與新的光電瞄準莢艙。

(中時電子報)