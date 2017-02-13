8旬阿公經營六合彩簽賭 賺1000罰6萬

83歲陳姓阿公在嘉義縣新港鄉的住處，自去年12月至今年1月經營六合彩簽賭，供人下注，被警方查獲，嘉義地院法官認為他不思從事正當工作，聚眾賭博，獲利1000元，依賭博罪簡易判決他2月徒刑，如易科罰金則1日折算1000元，估算約6萬元罰款，緩刑2年。

(中時)