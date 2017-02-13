達成基金會2度捐棺木代金助苗栗弱勢

達成慈善基金會拋磚引玉，二度捐贈60萬棺木代金希望讓無力殮葬的貧家也能安心辦好後事。(江詩筑攝)

財團法人達成慈善基金會多年來在桃竹苗地區協助無力殮葬的貧家，繼去年捐贈60萬棺木代金後引起廣大迴響，13日由基金會董事長陳達成率領董監事，再度捐贈60萬元給縣府社會救助金專戶，預計可提供縣內120口，希望拋磚引玉讓更多人投入公益。

「我們的基金會很小，沒有甚麼錢，但是很有心」，陳達成說，基金會董事都不是身價億來億去的富翁，公司也不是大財團，但是看到弱勢不做不行，基金會在桃園一年送出420多件棺木代金，連骨灰罈、壽衣等都有找到人願意協助，希望讓貧家安心圓滿辦完事情。

陳達成謙稱，社會上比他有錢的人很多，他只是比較願意付出一點，過去雖跟苗栗沒有淵源，但基金會中多名董事是苗栗子弟，希望把資源也帶回苗栗回饋，因而促成公益良緣。

陳達成得知去年捐棺木代金之後，獲得媒體報導，也讓很多人默默帶著3萬、5萬元到各鄉鎮公所表達希望捐棺的意願，這次他與其他基金會董事再度捐款，希望更多人響應。

苗栗縣長徐耀昌說，縣府財源有限，唯有結合民間資源才能推動更完善的措施，全苗栗縣約有4300多戶中、低收入戶，一年受理2097件急難救助申請，其中家貧弱勢而無力殮葬者多達507件，感謝達成基金會二度捐款為弱勢伸援手。

(中時)