郝辦邀請函流出，驚見胡志強任郝團隊主委

國民黨副主席胡志強將擔任郝龍斌競選總部主委。

國民黨主席選舉各方參選人近期積極拉攏黨內人馬，國民黨副主席郝龍斌繼日前向馬借將現任馬辦發言人徐巧芯來兼任郝辦發言人後，根據今天流出的郝龍斌競選辦公室成立茶會邀請函透露，競選辦公室主委將是國民黨副主席胡志強與前聯勤總司令王文燮兩人，胡的加入勢必對國民黨主席投下一枚震撼彈。

(中時)