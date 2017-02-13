動作快！檳榔廢園每公頃補助15萬 申請只到年底

農糧署南區分署長姚志旺(右3)，呼籲農民加入廢檳榔園行列，把握今年底最後申請補助期限，每公頃補助15萬，若轉作油茶、無患子等作物，可再增加5萬元種苗補助。(謝佳潾攝)

農糧署南區分署長姚志旺(左2)，呼籲農民加入廢檳榔園行列，把握今年底最後申請補助期限，每公頃補助15萬，若轉作油茶、無患子等作物，可再增加5萬元種苗補助。(謝佳潾攝)

竹田農民響應廢園政策。（謝佳潾攝）

農委會有鑑於檳榔的「負作用」過大，2014年起推動山坡地檳榔廢園補助，但成效並不佳，今年是計畫實施最後一年，農糧署特地將補助對象延伸到平地檳榔戶，並針對全台最大檳榔種植面積所在地屏東進行積極推廣，強調每公頃補助15萬、最多可領20萬元。

農糧署南部分署姚志旺表示，檳榔不只對國民健康、環境整潔及水土保持造成不良影響，整體形象也相當不好，因此政府近年來積極推廣廢園政策，利用菸捐款項進行補助，但只針對山坡地檳榔園，不過實施3年來成效並不好，只有100多公頃進行廢園轉作。

今年是廢園補助政策最後一年，農糧署趁機將補助對象延伸到平地檳榔戶，盼全面性落實廢園轉作，並針對南台灣積極推廣，當中以屏東為主要目標，因據統計指出，屏東縣檳榔種植面積達12000多公頃，佔全國總面積4分之1屬最大區。

姚志旺說，廢園每公頃補助15萬，若轉作油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、短期經濟林、羅漢松及番石榴等，每公頃可再補助5萬元種苗費，農民只要攜帶身分證、帳戶影本、近3個月土地登記簿謄本及地籍圖謄本，就能到公所提出申請。

今日記者會選在檳榔園滿種的竹田鄉舉行，姚志旺呼籲農民申請要快，補助申請期限到今年底。竹田農民林珍妹說，她種檳榔30多年，約3年前開始種檸檬，發現經濟效益高約2倍，因此在得知有補助後，決定將3分地整園費除改種檸檬。

(中時)