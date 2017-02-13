高雄市稅捐稽徵處旗山分處 假日開放停機車
旗山老街是市民假日旅遊首選地點，而該區市場更是大旗山9區民眾採買物品重要場所，假日車水馬龍，一位難求，停車不易，高雄市稅捐稽徵處體貼市民停放機車困難，特於例假日開放該處旗山分處辦公室前廣場供逛街買菜民眾停放機車，請民眾多加利用。
稅捐處進一步說明：旗山分處位處旗山區市場對面及旗山老街旁，該地點，例假日人潮眾多，附近停車一位難求，為協助解決市場前之交通亂象，該處李處長瓊慧指示，假日開放該分處前廣場方便市民於逛街、買菜停放機車，該分處地址為：旗山區延平一路495號，請在地市民善用該停車位。
(中時)
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