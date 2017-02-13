跟神轎按喇叭 青少年遭辱罵引衝突
12日凌晨鹽水蜂炮仍熱鬧慶元宵，一群青少年騎車跟在陣頭後方熱鬧，但其長按喇叭警示人車避讓，噪音過大，引發路人不滿，遭台語三字經「叭三小」辱罵，其中一名林姓青少年誤以為是一旁宴客的民眾嗆聲，烙人持安全帽、棍棒想討回公道，卻不慎遭打趴，警方獲報後，出動快打部隊，13日清查雙方涉案人，後續將依刑法傷害罪及違反社會秩序維護法偵辦。
警方指出，幾名青少年原騎乘機車跟隨神轎遶境，行經某座炮城時，青少年以長按機車喇吧，想警是人車避讓，但因喇叭噪音音量過大，引發路人不滿，遭路人以台語三字經「叭三小」辱罵，碰巧一旁就有享用宴席的民眾。
一名林姓青少年誤以為就是宴席的民眾辱罵，烙人分持安全帽、棍棒、鐮刀等，衝進宴席會場想討公道，雙方人馬起口角爭執鬥毆，沒想到林男一群人被打趴，其中一名持鐮刀的男子因逃太慢，被壓制在地，警方獲報後出動快打部隊到場控制。
警方當晚出動40名警力，全程蒐證並扣留機車12輛、鐵棍、鐮刀等證物，13日清查雙方涉案21人，釐清相關涉案人責任後，若雙方如果有提傷害告訴，依傷害罪偵辦，否則恐以違反社會秩序維護法偵辦。
(中時)
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