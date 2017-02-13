疫情緊繃 彰縣啟動疫情調查 查訪養禽場
南部、東部禽流感疫情拉警報，為防範及防堵禽流感病毒入侵，彰化縣主動啟動疫情調查，查訪養禽場，13日上午動物防疫所前往埤頭鄉養禽場進行周邊加強消毒。
動物防疫所所長董孟治表示，國內目前已有3處H5N6亞型禽流感案例，分別為花蓮玉里田間小路死亡幼鵝、宜蘭屠宰場鴨隻及臺南六甲1火雞場；彰縣持續加強畜牧場訪視輔導，並進行公共區域消毒防疫工作。
董孟治說，此次疫情病毒株，與日本、韓國之病毒部分核酸序列，具有極高相似度，依日、韓爆發H5N6亞型高病原性禽流感經驗，該病毒傳播力極強，透過候（野）鳥入侵後，易藉由家禽、人員、車輛、箱籠、器具及野鳥等途徑在產銷環境中傳播。
彰縣動防所呼籲，所有家禽畜養業者都應提高戒備，抱持謹慎態度落實場內各項軟、硬體生物安全措施，切勿掉以輕心；若未依彰化縣「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，將依違反「動物傳染病防治條例」規定，處以3萬以上、15萬元以下罰鍰，並限期改善。
動防所提醒，養禽戶如發現所飼養家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫機關，即早防範，避免病毒入侵造成疫情擴散，衝擊產業及公共衛生。
(中時)
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