越捷5月底開航峴港—首爾航線 促銷機票8元

Vietjet越捷航空計劃於2017年5月31日開通越南中部大城峴港至韓國首爾的航線，以滿足兩地迅速成長的個人及商務旅遊需求，單程飛航時間為四小時三十分。為慶祝新航線以及情人節，越捷將於2月14日至16日每日下午1時至3時進行限時的促銷活動，於官網提供50萬張新台幣8元起的促銷機票。

本次情人節促銷航線適用於所有胡志明市、河內、海防、峴港連結首爾、香港、高雄、台北、台中、台南、新加坡、曼谷、吉隆坡、仰光、暹粒等城市的國際航線。機票使用期限為2017年3月1日至12月12日（國定假日除外），而峴港—首爾航線促銷票使用起始日則為開航當日至2017年12月31日。

峴港—首爾航班將每日營運，晚上11時45分自峴港起飛、上午6時抵達首爾；回程航班上午7時自首爾起飛、上午9時40分抵達峴港。即日起旅客可於每日下午1時至3時至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」、或撥打0800-661-886客服專線，訂購該航線促銷機票。

繼胡志明市、河內、海防，透過越捷航空的經營，峴港是第四個與韓國首都首爾相連的越南城市，而峴港—首爾航線也是越捷在韓國的第五條航線。越捷計劃在2017年拓展其國際航線網路，以強化區域經貿整合。

峴港是一個海港城、越南第三大城市，為越南中部主要的商業、旅遊城市。峴港以乾淨環境、美麗海灘與良好的公共設施聞名，且以「越南最適合居住城市」著稱，為越南發展最快速的城市之一。

(中時)