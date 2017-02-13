越捷5月底開航峴港—首爾航線 促銷機票8元
Vietjet越捷航空計劃於2017年5月31日開通越南中部大城峴港至韓國首爾的航線，以滿足兩地迅速成長的個人及商務旅遊需求，單程飛航時間為四小時三十分。為慶祝新航線以及情人節，越捷將於2月14日至16日每日下午1時至3時進行限時的促銷活動，於官網提供50萬張新台幣8元起的促銷機票。
本次情人節促銷航線適用於所有胡志明市、河內、海防、峴港連結首爾、香港、高雄、台北、台中、台南、新加坡、曼谷、吉隆坡、仰光、暹粒等城市的國際航線。機票使用期限為2017年3月1日至12月12日（國定假日除外），而峴港—首爾航線促銷票使用起始日則為開航當日至2017年12月31日。
峴港—首爾航班將每日營運，晚上11時45分自峴港起飛、上午6時抵達首爾；回程航班上午7時自首爾起飛、上午9時40分抵達峴港。即日起旅客可於每日下午1時至3時至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」、或撥打0800-661-886客服專線，訂購該航線促銷機票。
繼胡志明市、河內、海防，透過越捷航空的經營，峴港是第四個與韓國首都首爾相連的越南城市，而峴港—首爾航線也是越捷在韓國的第五條航線。越捷計劃在2017年拓展其國際航線網路，以強化區域經貿整合。
峴港是一個海港城、越南第三大城市，為越南中部主要的商業、旅遊城市。峴港以乾淨環境、美麗海灘與良好的公共設施聞名，且以「越南最適合居住城市」著稱，為越南發展最快速的城市之一。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。