暖冬無雨水情吃緊 南市府籲節約用水
暖冬影響，南台灣自冬季以來，降雨量不如預期，加上一期水稻開始插秧耕作，雖台南目前水情燈號顯示為正常藍燈，但倘若未來2周未明顯降雨，水情燈號恐上調為吃緊綠燈。市府經發局也加強宣導節水措施，不排除3月份進入第一階段限水。
全球暖化導致天候狀況異常，全台水庫水情拉緊報，經發局指出，台南曾文水庫去年冬季實際降雨量，只有歷年平均值的2成5，且水庫蓄水率已降至6成，旱象若持續，水庫持續沒進帳，未來恐影響台南地區正常供水。
因此，台南市政府呼籲民眾與各企業共體時艱，落實節約用水，並積極配合執行相關節水措施，市府希望在最壞打算下做最好的準備。經發局副局長殷世熙提供節水小撇步，如洗澡採用淋浴；洗碗、洗菜則用適量水在盆槽洗濯等，供民眾參考。
而農業節水部分，經發局提醒農民注意埤塘蓄水量調節供灌，並採取輪流灌溉或間歇灌溉方式；掌水工加強巡水路與灌溉配水管理，降低缺水風險，經發局今年也會辦理市民節水節能宣導講習活動，落實節水行動。
另外，經發局也表揚金牌節電志工陳重鳴、李麗珠夫婦，兩人笑說，連做夢都會夢到在宣導節水節電，對於獲得金牌志工，夫妻倆異口同聲「地球只有1個，要好好保護」。
(中時)
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