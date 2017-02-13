謝依旻5連霸女流棋聖 徐耀昌赴謝家祝賀貼紅榜
旅日圍棋女棋士謝依旻5連霸女流棋聖，並取得「名譽女流棋聖」頭銜，消息傳回苗栗，縣長徐耀昌13日上午特別趕赴謝家祝賀，並張貼「台灣之光」紅榜，肯定苗栗子弟在日本棋壇的傑出表現。
女流棋聖、女流本因坊、女流名人並列日本3大女子棋賽，27歲謝依旻先後獲得9次女流名人、7次女流本因坊、7次女流棋聖，是日本職業圍棋界中，獲得最多頭銜的女棋士。
謝依旻2011年獲得「名譽女流本因坊」、2012年獲得「名譽女流名人」，此次達成女流棋聖5連霸，亦取得「名譽女流棋聖」資格，不僅是日本唯一擁有名譽頭銜資格的女棋士，更是囊括3大女流名譽頭銜的第一人。
縣長徐耀昌今天上午在縣府勞青處長陳錦俊陪同下，到謝依旻位在苗栗市的老家恭賀，並張貼「台灣之光」紅榜、頒贈獎牌肯定她在日本棋壇的傑出表現，謝依旻預計19日返台，今天暫由她的祖父謝乾玉、祖母李秀園、父親謝瑞彬、母親林美珍、哥哥謝明軒出面接受，感謝縣長的關心和鼓勵。
(中時)
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