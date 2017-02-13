開學首日 潮州警分局正妹女警護童上學

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開學首日，潮州正妹女警護童開心上學。（謝佳潾翻攝）

開學首日，潮州警方護童開心上學。（謝佳潾翻攝）

開學第一天，潮州警分局擔任護童勤務同仁結合學校、義工、義交及導護媽媽等執行校園「護童專案」，針對各中、小學，學校周邊增加巡邏密度及守護學童，落實校園安全維護，以期學生能安心求學，免於恐懼，營造優質的生活、學習環境。

潮州警分局指出，於上、下學時段，針對校園周邊複雜出入口及較危險路段，持續實施守望、巡邏勤務，協助學生通行安全外，並對在校外逗留或落單學生加以關懷留意。

潮州警察分局長蘇玉坪表示，雖然本分局警力人數不足，但一定會在有限人力之下，展現最大的決心。除於學童上、下學時段實施守望、交通疏導工作外，更針對校園周邊加強巡邏密度，提高見警率，協助學童通行安全，發現學校外逗留或落單之學童加以關懷，以確保學生們都能平安愉快地到校上課並安心回家。

(中時)