高雄國賓粵菜廳新菜 驚艷上桌

高雄國賓推出新菜色，圖為松露百花菌菇煲。（業者提供）

近日寒流來襲，最需要補氣養生！高雄國賓大飯店粵菜廳遵循健康清補的飲食原則，特選高檔海鮮食材投入創意巧思，以食補方式幫您溫暖身心。自即日起至3月31日止，粵菜廳主廚選用有「海味聖品」美譽的花膠，以及有「天下絕味」美名的筍殼魚，幻化為一道道季節限定美味。

傳統四大補品「鮑、參、翅、肚」，尤以廣肚極受到「本草綱目」推崇，廣肚即名貴的花膠，富含天然膠原蛋白、纖維質和各式維他命，極易被人體吸收利用，也受老饕封為「食補妙品」。在乍暖還寒的二月，粵菜廳林文彬主廚以優質土雞、精選火腿、冬蟲夏草、高級竹笙與花膠一同烹調，獻上「花膠濃湯煲土雞」、「花膠清燉煲土雞」，讓客人感受養顏益壽的食補奧妙。

除此之外，亦推出「筍殼魚三鮮」，筍殼魚堪稱最高級淡水魚，更受封為泰國國寶魚，享有「天下絕味」的美名，肉質鮮嫩毫無土腥味，口感清甜綿密，入口即化。此次林主廚以粵式清蒸、油炸、湯品手法，全方位烹調出筍殼魚垂涎美味。

另外，正宗粵式料理的煲湯工夫遠近馳名，採用砂鍋長時間烹煮，以保持菜餚的熱度及香氣，提升鮮美風味，可溫補養身，粵菜廳亦於三月底前推出薑蔥花膠鵝掌煲、松露百花菌菇煲、柱侯沙薑金蠔煲，為脾胃注入元氣暖流。

(中時)