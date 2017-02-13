東非乾旱惡化 1100萬餘人急需救援
東非國家索馬利亞、衣索比亞與肯亞正面臨前所未有乾旱，農作物收成銳減，超過1100萬人民受到飢荒威脅，急需各方救援。
紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）近日大聲疾呼各方救助，以防止災情擴大。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）日前引述IFRC非洲區主任納法-卓爾（Nafo-Traore）的話指出，「假如4月分降雨量不佳，毫無疑問，情況會更糟糕，我們會身陷危機之中。我們需要果斷地採取大規模行動，防止發生可怕結果。」
上述3國中尤以索馬利亞情況最為惡劣，將近40%人口需要人道救援，北部地區已經傳出人民因饑餓死亡消息。
肯亞水源已經枯竭，引發大量畜牧業瀕臨倒閉危機。
衣索比亞也面臨半世紀以來最嚴峻乾旱。
IFRC全球合作夥伴已經開始採取緊急支援行動，但資金大量不足，救援行動遲緩。
IFRC表示，所需資金約為1億8200萬鍰（約新台幣4億5500萬元），但目前僅募集到22%左右。1060213
(中央社)
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