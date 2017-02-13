陳子強執導消防英雄微電影 苗栗開拍

消防大使陳子強獲邀執導微電影「消防英雄」，今天上午舉行開鏡儀式。(江詩筑攝)

藝人陳子強受苗栗縣消防局之邀，擔任公益消防大使，由他負責執導、拍攝防火宣導微電影「消防英雄」，昨天盛大舉行開鏡儀式，希望透過微電影宣導正確的防火、防災知識，讓民眾得以正確應變、減少損失，讓居家安全更添一分保障。

「消防英雄」預計在13至17日於苗栗縣消防局訓練中心拍攝，內容包括住宅用火災警報器裝置宣導、電器火災宣導、空氣呼吸器著裝訓練、水兵橫渡、滯空下降及模擬火災室內搜索等防災知識，預計5天內完成拍攝，片長約9分鐘，最快3月中可在「苗栗縣政府消防局」FB、YOUTUBE社群平台播放。

陳子強能演也能導，他與苗栗早在8年前就因媽祖而結緣，他是白沙屯媽祖的信徒，因參加白沙屯媽祖南下北港進香活動，認識通霄鎮長徐永煌，透過徐牽線，近年陸續替岸巡三二大隊、苗栗縣警察局拍攝微電影，也擔任消防大使。

陳子強說，消防人員總在危難發生時堅守第一線，保障人民生命財產安全，他希望能透過影片讓大眾了解消防弟兄執勤的辛苦，影片中也將真實呈現消防人員最辛苦的一面、臨危不撓的正面形象，同時強化防災宣導觀念。

(中時)