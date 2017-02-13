開學日 蘆洲警暖心護童上下學

蘆洲警分局警員到學校周邊指揮交通，讓學童安心上下學。（譚宇哲翻攝）

蘆洲警分局警員到學校周邊指揮交通，讓學童安心上下學。（譚宇哲翻攝）

巡邏警員針對學（幼）童專用車也特別加強取締各種違規。（譚宇哲翻攝）

今天是國小開學的第一天，新北市蘆洲警分局特別規畫護童專案勤務，針對轄內的15所小學，在上、下學的時段，除了協助疏導交通，值勤警員也詳加注意周遭可疑人、事、物，主動關心落單學童，更特別主動上前關心，讓學童開學收心、家長也安心。

除了護童勤務外，巡邏警員針對學（幼）童專用車也特別加強取締各種違規，以違規超載、無照駕駛、有無隨車人員照護、車輛座椅是否經違法改裝以增加載座人數等為重點稽查目標。一旦發現相關違規，將立即通知教育局、監理站後續要求限期改善。

蘆洲警分局表示，希望能確保孩童們在學校周遭的安全外，在上課、回家的路途中，也能平平安安，開開心心的返家。

(中時)