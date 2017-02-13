防疫！林全下達5指令 加強查緝私宰

我要評比

禽流感疫情持續擴大，行政院成立禽流感中央災害應變中心，林揆下午親自坐陣首次會議，並下達五大指令，要求加強查緝市場私宰行為。

林揆下達五項指令包括：一、 防疫就是作戰，中央及地方必須要認真嚴肅面對禽流感的可能挑戰與潛在風險，也希望依照指揮官林聰賢主委的裁示事項迅速落實。

二、 請地方政府針對轄內不論是否為封閉式養殖場或家庭式養殖，全面監測並進行地毯式巡查，充分確實掌握情況。

三、 針對農委會提案「為避免隱匿疫情而提高主動通報獎金」部分，後續再研議。一旦確定之後，須即時對外說明細節，以增加養殖者主動通報及防疫警覺性。

四、 為了防範未然， 若疫情持續擴大，應儘速擬定後續因應方案。例如邊境管制及移動管制等。

五、 加強查緝私宰行為，不論在市場上或其他場所，地方政府應全面禁止私宰情況發生。

(工商)