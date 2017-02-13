中南部空汙嚴重 地球公民籲：降低緊急防制門檻
每年十月至次年三月，中南部民眾都得忍受長達半年的空污霾害，儘管空污嚴重紫爆（細懸浮微粒濃度到達71微克/立方公尺），門檻過高的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」仍無法啟動。
就在明天2/14，環保署將在高雄舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，地球公民基金會提出三點聲明，並呼籲南部民眾踴躍出席，共同爭取呼吸乾淨空氣的權益！
以下是地球公民的聲明：
一、修正空氣品質嚴重惡化的定義，包括懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧，以降低緊急防制啟動的門檻。如細懸浮微粒濃度應從目前的150.5微克/立方公尺，下修為71微克/立方公尺。
二、肯定環保署於本次修法中增訂預警一、二級的防制及管制要領，但應確保此項創新作法能落實執行，確實發揮防制空污嚴重惡化之效益。
三、地方主管機關依緊急防制辦法規定所公告訂定的「區域空氣品質嚴重惡化防制措施」及「各級空氣品質惡化防制計畫」，應具備資訊公開及公民監督機制。
(中時)
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