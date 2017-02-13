花2億設看板？ 劉世芳：初選搞成這樣不可思議

綠委劉世芳擬挑戰民進黨2018高雄市長初選，今上廣播節目對於看板費用闢謠。圖／許智傑辦公室提供

民進黨立委劉世芳今天受邀上廣播節目，由於網路上近來流傳，指劉世芳為了在高雄選市長，設下很多看板，共花了2億元搭400個看板，網友也戲稱劉為「21648」。劉世芳在節目上坦言不知道這樣的說法，表示有9成是支持的民眾免費借給她使用，而且大多地點不好，有的在廟埕、金爐旁，有的則是民宅二、三樓外牆，或是與新任議員合掛看板，反駁2億元的說法，「初選搞到看板2億元（的說法），我想是不可思議」。

高雄市長陳菊上午表示初選沒有派系問題，但她也力挺劉兩袖清風。劉則回應，她感謝陳菊的支持和疼惜，事實上她確實兩袖清風，大家可去監察院茶申報資料，她從政20幾年算是「貧窮」。

談及看板設置點很多，她表示，去年辦餐會時，地方人士認為首要可以支持劉的就是自己家的牆壁，過年前看板約印製200份，目前確實有陸續增加，但有9成是支持民眾免費提供，盼大家把流言查清楚。

節目中有民眾主動call in，表示劉不要「吃這碗，扒那碗」，別以為有陳菊推薦就可以。對此，劉說，民眾說得非常正確，解釋自己不是第一次當立委，過去就有當過立委，只是後來去擔任行政院秘書長，希望鄉親諒解。她也說，只要是立委轉戰縣市長，多半會遇到屆期無法當完的狀況，對她自己確實是個挑戰，她會再跟大家說明。

對於是否披民進黨戰袍挑戰2018高雄市長，劉不諱言，「當然有當仁不讓的決心」。節目中劉、許兩人花許多時間回顧高雄在2009年舉辦世界運動會，劉也說，她主張高雄向體育大城邁進，並表示自己對高雄有三個願景，包含國際城市、宜居城市，帶給高雄人更大的光榮感，創造更多就業機會。

(中時)