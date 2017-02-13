群馬縣議長星野寬 拜訪彰化縣府、會
日本群馬縣議會議長星野寬，13日下午率團拜會彰化縣政府與縣議會，彰化縣長魏明谷率相關局處首長熱情歡迎，強調兩縣今後將加強在觀光、農業及教育方面的交流，議長謝典霖則推崇群馬日本近代出最多個首相的好地方。
星野寬一行人是由日本裕源株式會社社長謝明達陪同先後至縣府、議會拜會，團員包括群馬縣議員久保田順一郎與高橋正和片品村觀光協會會長倉田剛等，由彰化縣工商投資策進會總幹事梁志傑、民政處長杜國忠、建設處長戴瑞文全程陪同接待。
魏明谷除祝賀星野寬獲選為議長，並表示彰縣正積極落實「綠能文化、智慧彰化」的施政願景，希望將彰化縣打造成為台灣的京都，也期望大家多幫忙宣傳，讓日本更瞭解彰化，進而有更多日本友人到彰化來旅遊、投資。
謝典霖指出，前年與縣長共同率團前往群馬縣參訪，去年仍擔任縣議員的星野寬與片品村長，再次造訪彰化，片品村也與永靖鄉簽訂友好交流協定，顯見兩縣關係密切，互動頻繁友好。群馬縣在行銷觀光與農特產品的積極作為與認真態度，令人敬佩、更值得彰縣借鏡學習。
星野寬透過翻譯表示，群馬縣議會設有日台友好交流聯盟組織，盼藉此深化台日雙方的交流與互動。群馬縣距離東京約一百公里，擁有溫泉、森林等豐富自然資源的城市，其中「富岡製絲廠和絲綢產業遺產群」獲登錄為聯合國教科文組織的世界文化遺產，歡迎台灣友人前往。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。