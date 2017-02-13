群馬縣議長星野寬 拜訪彰化縣府、會

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彰化縣長魏明谷(左一)對日本群馬縣議長星野寬(右一)等來訪友人說明彰化縣施政願景。(謝瓊雲攝)

魏明谷(左)祝賀星野寬(右)獲選為議長，強調兩縣今後將加強在觀光、農業及教育方面的交流。(謝瓊雲攝)

日本群馬縣議會議長星野寬(左四)今天下午率團至彰化縣拜會，縣長魏明谷(右四)率相關局處首長親自接見。（謝瓊雲攝）

群馬縣議長星野寬(左)傍晚至彰化縣議會拜會議長謝典霖(右)。(彰化縣議會提供)

日本群馬縣議長星野寬(右二)拜會彰化縣議長謝典霖(右一)，雙方透過翻譯交流。(彰化縣議會提供)

日本群馬縣議會議長星野寬(左四)傍晚率團至彰化縣議會拜會，議長謝典霖(左五)與多名議員熱情接待。（彰化縣議會提供）

日本群馬縣議會議長星野寬，13日下午率團拜會彰化縣政府與縣議會，彰化縣長魏明谷率相關局處首長熱情歡迎，強調兩縣今後將加強在觀光、農業及教育方面的交流，議長謝典霖則推崇群馬日本近代出最多個首相的好地方。

星野寬一行人是由日本裕源株式會社社長謝明達陪同先後至縣府、議會拜會，團員包括群馬縣議員久保田順一郎與高橋正和片品村觀光協會會長倉田剛等，由彰化縣工商投資策進會總幹事梁志傑、民政處長杜國忠、建設處長戴瑞文全程陪同接待。

魏明谷除祝賀星野寬獲選為議長，並表示彰縣正積極落實「綠能文化、智慧彰化」的施政願景，希望將彰化縣打造成為台灣的京都，也期望大家多幫忙宣傳，讓日本更瞭解彰化，進而有更多日本友人到彰化來旅遊、投資。

謝典霖指出，前年與縣長共同率團前往群馬縣參訪，去年仍擔任縣議員的星野寬與片品村長，再次造訪彰化，片品村也與永靖鄉簽訂友好交流協定，顯見兩縣關係密切，互動頻繁友好。群馬縣在行銷觀光與農特產品的積極作為與認真態度，令人敬佩、更值得彰縣借鏡學習。

星野寬透過翻譯表示，群馬縣議會設有日台友好交流聯盟組織，盼藉此深化台日雙方的交流與互動。群馬縣距離東京約一百公里，擁有溫泉、森林等豐富自然資源的城市，其中「富岡製絲廠和絲綢產業遺產群」獲登錄為聯合國教科文組織的世界文化遺產，歡迎台灣友人前往。

(中時)