7旬老嫗偷3袋地瓜無悔意 檢建請關10個月
3袋地瓜要關10個月！桃園7旬陳姓老嫗去年底趁暗夜跑到農田裡偷挖地瓜，費盡力氣挖出近20公斤地瓜，離去前遭晨起的地主逮個正著送辦，但老婦人頻頻辯稱是地主母親等不同人叫她挖的，桃園地檢署檢察官一一查證釐清搓破謊言，以她飾詞狡辯不知悔改，依加重竊盜罪嫌起訴，並建請法官量處10月期刑。
桃園龍潭68歲陳姓老婦人，去年12月14日凌晨3點多涉嫌在住家附近一處農田偷挖地瓜，放在機車腳踏板上準備離去時，被地主鍾姓農民發現報警逮人，當場查獲總重約17.5公斤的3袋地瓜、市價約700元，還扣得犯案用長約87公分的鋤頭，依竊盜罪嫌送辦。
桃園地檢署調查時，陳姓老婦矢口否認偷地瓜，辯稱是1名「周姓老闆娘」要她去挖地瓜的，但檢察官追查發現根本是她瞎掰，還查出她過去曾犯下準強盜罪入獄服刑，卻在服刑期間脫逃，出獄後又再犯下加重竊盜罪被判刑5月，堪稱素行不良。
桃檢今偵結，除依加重竊盜罪嫌將她起訴，更以她飾詞狡辯、耗費司法資源，犯後態度不佳、無悔意，罕見求處10月徒刑。
(中時)
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