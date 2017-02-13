旗鼓、前中渡輪、愛之船 3／1「漲」聲響起

高雄市輪船公司宣佈，由於長期以來，高雄市渡輪票價普遍低於其它縣市，為適當反映營運成本，以提昇服務品質，自106年3月1日起調整「鼓山-旗津」及「前鎮-中洲」航線票價，全票由25元調整為40元、優待票由原12元調高為15元、學生票20元調為25元、機車25元調為40元、自行車維持10元不變，惟為提高電子票證使用率，使用一卡通乘客將維持原票價不變。

另外，高雄觀光重要象徵─「愛河愛之船」，係以綠能高科技打造的第三代太陽能船，以舒適高品質著稱，為反映高搭乘品質及提升高雄河港觀光產值，票價亦已於1月1日調整，全票由120元整為150元、一般優待票由60元調為75元、團體票由110元調為140元，為回饋市民支持河港觀光發展，高雄市民部份將維持原價不予調整。

高雄市輪船公司13日公告說明，為適當反映營運成本、以提昇「鼓山-旗津」及「前鎮-中洲」航線年近700萬搭乘旅客之服務品質，二航線自106年3月1日起調整票價為全票40元、優待票15元、學生票25元、機車40元、自行車10元；輪船公司強調為鼓勵使用電子票證搭乘大眾運輸工具，此次調整票價以現金投幣為主，使用一卡通搭乘渡輪者，將維持現行票價不予調整。

輪船公司表示，乘客使用一卡通電子票證搭乘，具有方便攜帶、安全及無須準備零錢等多項優點，對輪船公司而言，亦能節省處理現金成本，減少收取偽幣風險；最重要的是，能有效縮短遊客等待時間，提昇年700萬乘客之搭乘品質；然經統計，104年度使用一卡通搭乘渡輪民眾僅佔22%，105年度亦僅小幅提升至27%，使用比率有待提升。

據此，為配合政府推廣電子票證使用政策，此次調整票價對象中，使用一卡通之乘客將維持現行票價不變，以增加民眾使用電子票證，搭乘大眾運輸工具之誘因。

另為吸引國內外遊客，以最新綠能科技打造，每艘造價近八百萬之第三代太陽能船─愛河愛之船，其舒適品質深受國內外遊客稱讚，此外新闢之駁二至國賓站航線，以不同視角領略高雄河港之美，其深度優化遊程更獲得近日拜訪高雄市的韓國水原市市政團隊之關注，甚至表達引入之意願，成功提升高雄國際觀光形象。

輪船公司表示，為反映高品質搭乘成本、並增加高雄市河港觀光產值，提升永續經營契機，愛之船觀光遊程亦自106年1月1日調整票價，調整後一般全票為150元、一般優待票為75元、團體票則為140元，包船每艘船5,000元，高雄市民全票及優待票部份則維持原票價不變，以回饋市民支持高雄市河港觀光之發展。

(中時)