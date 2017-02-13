2017 Wonder Foto Day 早鳥票開放預購
第二屆《Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展》即將在3/17 （五）～3／19（日）三天於華山1914文創園區熱烈展開。
今年Wonder Foto Day將擴大舉辦，為攝影愛好者帶來150位來自台灣、日本、香港、澳門、中國大陸、印尼、馬來西亞、南非等九個國家地區的攝影藝術家，每位藝術家將帶來精彩作品與各位參觀民眾進行面對面交流。
延續去年的佳績，今年將移師至華山1914文創園區，並帶來加倍且多元、多樣的藝術家。本次活動還加設小型書展，知名日本藝術出版社「青幻舎」、「ShaShahSha」都將來台參與，而台灣藝術出版社也不遑多讓，有「徐宗懋圖文館」、「Nepo Gallery」等出版社，他們將帶來許多精彩攝影書籍參展 。
除此，主辦單位更與Samsung合作，特別企劃展出青山裕企與六名台灣攝影藝術家拍攝台灣年輕人的作品，展現台灣新生代活力。
目前活動早鳥票已開放預購，有興趣的攝影愛好者，千萬別錯過短短三天的攝影交流活動 。
(中時)
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