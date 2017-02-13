日圓貶值 日企上修今年獲利預期

截至上周四為止，日本東証一部股價指數的1,446家上市企業當中已有81％發表上季（去年12月底止）財報。據三井住友銀行日興證券統計，這些企業上季獲利合計較去年同期成長22.2％，是2015年第2季以來最高成長率。這些企業當中有超過200家都上修全年度獲利預期，主因是日圓貶值助長日本企業海外獲利。

自從川普（Donald Trump）當選美國總統以來，外界看好美國通膨升溫且經濟加速成長，推動美元匯率持續上漲。上周末川普與日本首相安倍晉三在佛州會面後，再度激勵美元兌日圓匯率在周一盤中漲至1美元兌114.17日圓，創下2周高點。

(工商)