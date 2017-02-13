強制點交遷讓房屋 6樓加蓋赫見乾屍

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新北地院民事執行處今日下午2時30分許，在新莊區建福路某公寓5樓執行返還房屋之強制點交遷讓，債務人欲將現場遺留物，搬至頂樓增建物放置時，赫然發現該增建物內有一具疑似燒炭死亡乾屍，旋通報新莊分局偵查隊為後續處理。

院方表示，5樓點交程序於下午4時執行完畢，由執行人員將建物返還債權人，至於乾屍身分及死因由新莊分局深入調查。

(中時)