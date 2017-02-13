美教育部推文拼字一錯再錯 網友猛噓

我要評比

美國教育部拼錯著名非裔社會學家杜布瓦（W.E.B. DuBois）的姓氏，在社群媒體引發抨擊。

美聯社報導，教育部今天透過官方帳號推文引述杜布瓦的話，卻將他姓氏的字母誤拼成「E」，變成DeBois，而正確拼法是DuBois。

這則推文立刻吸引數以百計網友回應，嘲諷教育部的失誤。

1名用戶推文說：「看來如今已是戴弗斯（Betsy DeVos）主掌教育部！」

他指的是共和黨大金主、女富商戴弗斯；美國聯邦參議院上週以歷來最小差距，通過戴弗斯的教育部長任命案，最終靠著副總統彭斯（Mike Pence）關鍵的一票，才打破僵局，驚險過關。

其他用戶上傳非裔學生一臉詫異的表情。

另1則推文則寫道：「真是#非裔歷史月的平順之舉。」

英國「衛報」（Guardian）報導，教育部稍後修正失誤並發表道歉聲明時，又再拼錯「道歉」一字。

教育部貼上新推文，寫出杜布瓦的正確拼音並且致歉。

推文寫道：「更新貼文，為先前打錯字致上最深歉意。」

然而，此處的歉意應使用名詞apologies而非動詞apologizes。

當局隨後修正相關內容，第1則道歉推文則已刪除，不過有關杜布瓦的第1則推文還在。（譯者：中央社劉文瑜）1060213

(中央社)