大陸部分高鐵調漲 一等座漲幅近7成

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中國大陸東南沿海高鐵時速200至250公里列車票價4月21日起將上調，財新網報導，多數人選擇購買的二等座漲幅接近30%，一等座漲幅更高達70%。

這是中國鐵路總公司在2015年底獲得大陸高鐵車票定價權後，第一次上調價格。

東南沿海高鐵由上海至杭州（滬杭段）、杭州至寧波（杭甬段）和寧波至深圳（甬深段）三段組成。

報導引述上海鐵路局人士表示，從上限票價來看，二等座漲幅在25%至30%區間，一等座漲幅在65%至70%區間。

他舉例說，福建福安到漳州段上漲後的新票價為一等座人民幣227元（約新台幣1022元），二等座142元，現執行票價分別為134.5元和112.5元，漲幅分別為68.8%和26.2%。

此次調價只針對時速200至250公里的列車，滬杭、杭甬段時速300公里高鐵列車票價不在調整範圍。

不過，中鐵總對於上述提高價格幅度的說法尚未有回應。1060213

(中央社)