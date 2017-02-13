菲警啟動反賭戰爭 強調不像掃毒血腥

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菲律賓警方今天正式向非法賭博「全面宣戰」，但強調反賭戰爭不會像掃毒一樣血腥。

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天在警察總部宣布，警方將依據總統府第13號行政命令，「重擊所有形式的非法賭博活動」。

馬拉坎南宮10日公布總統杜特蒂簽署的第13號行政命令，指示警隊與國家調查局配合司法部、地方政府與科技部，聯手加強打擊非法賭博。

德拉羅沙說，「根據我們的經驗，非法賭博如果放任不理，將成為貪腐的溫床，且會變為其他形式的有組織犯罪，如販毒、洗錢及綁架等。」

他表示，反賭戰爭不會像掃毒一樣血腥，「因為賭客不像吸毒者一樣會抓狂，吸毒者神智不清會殺人，賭客不會。」

自從杜特蒂上任以來，菲國警方開始強力掃毒，短短7個月間擊斃2500多名「拒捕」的毒嫌，另有數千名疑似涉毒者被不明人士私下處決。

但在菲警反毒大隊成員捲入綁殺韓商的醜聞後，杜特蒂下令將掃毒工作交由緝毒署辦理，警方於是將執法重心轉移到反賭，相信可在6個月內有效抑制非法賭博。

德拉羅沙說明，反賭戰爭將以雙管齊下的策略進行，一方面掃蕩「高價值目標」，另一方面是從街頭層次根除非法賭博。

他警告包庇非法賭博的政府官員，或是為非法賭博出資的金主，「都是警方掃蕩的高價值目標」。

但德拉羅沙也同時保證，警方將設立防範機制，不會讓不肖警察利用反賭來向業者或相關人士勒索錢財。

馬拉坎南宮在第13號行政命令中說明，只要賭博機制未獲政府授權或發照，即為非法賭博。線上賭博業者也不得在發照單位轄區外營業與交易。1060213

(中央社)