親信門 韓檢當面訊問朴槿惠恐成泡影
負責調查總統親信門的南韓獨立檢察組發言人李圭哲今天表示，對於當面調查朴槿惠總統一事，獨檢組與青瓦台雙方目前毫無接觸。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，當被媒體記者問及「是否在與總統商量當面訊問的日程」時，李圭哲坦言目前完全沒有進展。
獨檢組預計當面訊問朴槿惠的時間受到延宕，南韓能否首次實現對現任總統的當面訊問，成為一個問號。
獨檢組與總統律師團曾就9日在總統府青瓦台訊問朴槿惠達成共識，但隨後青瓦台以獨檢組走漏風聲為由，拒絕接受訊問，獨檢組則以訴諸法律方式強硬回應，雙方關係降至冰點。
報導指出，青瓦台今天又聘請憲法法院法官出身的律師李東欽加入朴槿惠辯護律師團隊，在有「前官禮遇」的南韓司法界而言，朴槿惠辯護律師團簡直就是「如虎添翼」。
現年66歲的李東欽於2006年9月至2012年9月曾出任過南韓憲法法院法官，他於卸任4個月後的2013年1月，曾經一度被當時仍是總統當選人的朴槿惠列為憲法法院院長的候選人之一。
但李東欽卻在人事聽證會上因「將憲法法院發放的特定業務經費存入私人戶頭，並以此作為紅白喜事經費及繳納保險金等私用」醜聞曝光，被拉下馬，未能如願升官。
報導指出，朴槿惠的父母親已故南韓總統朴正熙和第一夫人陸英修為就讀國立首爾大學的外地學生闢建的宿舍「正英舍」，李東欽曾寄身於此，可說是他與朴槿惠的一點緣分。1060213
(中央社)
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