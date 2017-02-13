開學日苗栗警方落實護童 保障婦幼安全

苗栗警分局北苗派出所長謝偉倫率領員警到苗栗市建功國小執行護童勤務，保障學童上、放學安全。(江詩筑翻攝)

寒假結束，學童上、放學的安全又開始受到關注，苗栗警分局於開學首日規畫在校園周邊執行護童勤務，同步於各小學實施並分送婦幼安全守則宣傳單，提醒學童及家長如何做好婦幼安全。

苗栗警分局轄內有27所國中、小學，今天上午由各分駐(派出)所同步執行護童專案，也在校門口向學生、家長、附近店家發放婦幼安全守則，同時宣導學童及婦幼安全，一起建構婦幼安全防護三道網，包括針對高風險對象，加強查訪及約制，預防犯案，呼籲家長教育學童如何面對陌生人等自我保護觀念，打造兒童安全無虞、快樂學習成長的環境。

(中時)