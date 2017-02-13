開學日苗栗警方落實護童 保障婦幼安全
寒假結束，學童上、放學的安全又開始受到關注，苗栗警分局於開學首日規畫在校園周邊執行護童勤務，同步於各小學實施並分送婦幼安全守則宣傳單，提醒學童及家長如何做好婦幼安全。
苗栗警分局轄內有27所國中、小學，今天上午由各分駐(派出)所同步執行護童專案，也在校門口向學生、家長、附近店家發放婦幼安全守則，同時宣導學童及婦幼安全，一起建構婦幼安全防護三道網，包括針對高風險對象，加強查訪及約制，預防犯案，呼籲家長教育學童如何面對陌生人等自我保護觀念，打造兒童安全無虞、快樂學習成長的環境。
(中時)
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