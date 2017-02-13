2月14凱撒飯店擴大招募 650個職缺最高80K

新北市就業服務處2月14日上午10點至下午3點，將在新北市府6樓大禮堂舉辦「凱撒飯店連鎖開幕徵才活動」。（新北市勞工局提供）

把握年後轉職！凱撒飯店在新北特區、萬華、中崙及內湖等地新建的觀光飯店將於2017年陸續營運，新北市就業服務處2月14日上午10點至下午3點，將在新北市府6樓大禮堂舉辦「凱撒飯店連鎖開幕徵才活動」。就服處表示，現場提供650個基層及中高階主管職缺，歡迎對飯店服務業有興趣者，把握機會攜帶1吋或2吋大頭照到現場面試。

就服處表示，本次活動提供客務、值班、餐廳、訂房話務、公關及採購等副理或經理職缺，有相關學經歷者最高每月可領80K；休閒中心副理則有32K至50K；櫃台主任、總機主任則是32K至40K。基層的櫃台接待、訂房、餐廳服務員及助理等職務則24K起。此外，也有視覺設計專員、人資、工務及安全人員等後勤職缺。

(中時)