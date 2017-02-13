北港寺廟共襄盛舉台灣燈會 武德宮光環境廁所、朝天宮光雕

武德宮斥資5000餘萬元打造光環境廁所，成為「另類主燈」。（張朝欣翻攝）

台灣燈會在雲林，北港鎮寺廟不缺席，北港武德宮斥資5000餘萬元，打造光環境綠建築廁所，成為「另類主燈」；北港朝天宮則斥資千萬元，邀請國際燈光大師周鍊，利用光雕照明，讓朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」。

武德宮財神廟在台灣燈會開幕前，斥資5000餘萬元打造1座光環境綠建築廁所，外觀以中國結的盤長結為藍圖，利用數千片鋁包板拗折而成，入夜後光環境美輪美奐，許多民眾以為是大型花燈，走近後才發現竟是1座廁所。

武德宮主委林安樂表示，光環境廁所從選址、定位到選定建築師、核定圖面與施作，都由財神爺鉅細靡遺的指點，才能打造出充滿特色的廁所，讓廁所除了實用性，更具有藝術性與花燈屬性，成為台灣燈會的「另類主燈」。

北港朝天宮則斥資千萬元，邀請國際燈光大師周鍊，利用光雕照明，打造朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」。周鍊曾負責設計美國自由女神的燈光照明，藉由大師之手，讓朝天宮愈夜愈美麗，成為台灣燈會北港燈區最醒目的地標。

(中時)