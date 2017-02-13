警界「馬蓋先」 警員吳宗憲為少女解危
打開溝蓋智取鑰匙圈有警界「馬蓋先」之稱的台中市水湳派出所員警吳宗憲，為民服務再添美事一樁，一名17歲女高中生欲搭公車回家，途中卻不慎將悠遊卡掉入水溝，費盡方法無法拾起，她曾看過吳員的報導，打電話報警求救，果真吳不辱使命，幫忙撿回悠遊卡，「智勇雙全」表現流為地方佳話。
吳宗憲獲悉女學生悠遊卡掉進水溝窘境，立即趕抵現場解圍，但發現水溝蓋緊黏於溝架上單靠手臂之力無法移動蓋子，現場沒有符合水溝深度的夾子來夾取。他動動腦跑到鄰近機車行借了一把大鐵鎚回現場並請來水湳里長賴進堂一起合力慢慢敲打，水溝蓋終鬆脫順利取出悠遊卡讓原本懊惱的女學生終於露出笑容。
女高中生開心地由員警吳宗憲手上接回悠遊卡，並說：「找警界馬蓋先準沒錯」，不斷地稱讚吳不愧是外界所說的「智勇雙全」，當地里長也說吳宗憲因為常替市民解決疑難雜症，可媲美電視影集英雄馬蓋先，名不虛傳。
(中時)
關鍵字：警界「馬蓋先」
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